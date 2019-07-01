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01.07.2019, 19:56

В соцсетях показали стоянку захваченных украинских судов: фото

В соцсетях показали стоянку захваченных украинских судов: фото - Фото
Фото: twitter.com/KrimRt

Корабли находятся там же - в акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи

Украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", которые россияне захватили в ноябре 2018 года в Керченском проливе, находятся в акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи. Об этом сообщил в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крим25%.

"Действительно, на месте, где они были сразу, кораблей нет. Но с другого ракурса видно-два катера (Р176 виден бортом с номером) стоят у основания причальной стенки, накрытые маскировочной сеткой, а в самом конце между судном 840 и ржавым кораблем стоит буксир "Яны Капу" на Генмоле", - сказано в сообщении.

25 июня СМИ сообщили, что катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в Керчи, где они находились последние месяцы.

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Теги: Крым, Никополь, бердянск, яны капу
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