Из порта Керчи исчезли захваченные украинские корабли - СМИ

Фото: Крым.Реалии

Украинские военные катера "Никополь" (P176) и "Бердянск" (U175), а также буксир "Яны Капу" (А947), захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов Генмол в Керчи, где они находились последние месяцы. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Куда переместили корабли – неизвестно.

Накануне журналисты сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи и обнаружили, что украинские военные катера отсутствуют.

В то же время, здесь еще находился буксир "Яны Капу". Однако сегодня, 25 июня, буксира на стоянке судов тоже уже нет.

25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

В МИД России считают, что международный суд ООН не имел права решать судьбу украинских моряков. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал реакцию МИД РФ о решении трибунала по освобождению украинских пленных моряков "вялой и беззубой".

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