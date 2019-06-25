Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.06.2019, 16:06

Из порта Керчи исчезли захваченные украинские корабли - СМИ

Из порта Керчи исчезли захваченные украинские корабли - СМИ - Фото
Фото: Крым.Реалии

Журналисты обнаружили, что со стоянки судов сначала пропали украинские катера, на следующий день - буксир "Яны Капу"

Украинские военные катера "Никополь" (P176) и "Бердянск" (U175), а также буксир "Яны Капу" (А947), захваченные ФСБ России у берегов Крыма в ноябре 2018 года, исчезли из акватории стоянки судов Генмол в Керчи, где они находились последние месяцы. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Куда переместили корабли – неизвестно.

Накануне журналисты сфотографировали акваторию порта воинской части российской береговой охраны в центре Керчи и обнаружили, что украинские военные катера отсутствуют.

В то же время, здесь еще находился буксир "Яны Капу". Однако сегодня, 25 июня, буксира на стоянке судов тоже уже нет.

25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году.

В МИД России считают, что международный суд ООН не имел права решать судьбу украинских моряков. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал реакцию МИД РФ о решении трибунала по освобождению украинских пленных моряков "вялой и беззубой". 

Читайте также: Ельченко - России: Посмеялись? Выполняйте решение трибунала ООН

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, керчь, украинские корабли
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 