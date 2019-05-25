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25.05.2019, 21:47

Ельченко - России: Посмеялись? Выполняйте решение трибунала ООН

Ельченко - России: Посмеялись? Выполняйте решение трибунала ООН - Фото
Владимир Ельченко (фото - twitter.com/UKRinUN)

Постоянный представитель Украины при ООН прокомментировал проигрыш России в трибунале

После принятия резолюции Генассамблеи ООН россияне смеялись над ней, а сейчас им стоит исполнять решение международного трибунала по морскому праву ООН. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко у себя в Twitter.

"Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Когда в декабре Генассамблея ООН в своей резолюции 2/3 голосов призвала Россию освободить наших моряков и корабли, их делегация назвала это решение "смехотворной попыткой". Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение трибунала ООН", - отметил Ельченко.

25 мая 2019 года международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в 2018 году..

В МИД России считают, что международный суд ООН не имел права решать судьбу украинских моряков. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал реакцию МИД РФ о решении трибунала по освобождению украинских пленных моряков "вялой и беззубой". 

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Теги: Россия, владимир ельченко, трибунал оон
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