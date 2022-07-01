В список на обмен была включена только одна женщина-военнослужащая – Азов

В список на обмен, который произошел 29 июня, была включена только одна женщина-военнослужащая, заявил и.о. командира полка "Азов" Никита Надточий, добавив, что в плену остается еще "очень много" женщин.

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Он напомнил, что из плена были освобождены 144 военнослужащих, 95 из них — защитники Азовстали.

"Из всего этого списка на обмен была подана только одна женщина-военнослужащая. На данный момент там остается очень много женщин, медиков, которые выполняли боевые задания на территории гарнизона Мариуполь", — сказал Надточий.

29 июня Украина вернула из плена 95 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе, в том числе 43 бойцов полка Нацгвардии "Азов". Всего в рамках нового обмена из плена вернулись 144 украинских военных.

Вадим Ребрина

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