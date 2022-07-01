UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В список на обмен была включена только одна женщина-военнослужащая – Азов

01.07.2022, 23:59
В список на обмен была включена только одна женщина-военнослужащая – Азов - Фото
Скриншот из видео

В список на обмен, который произошел 29 июня, была включена только одна женщина-военнослужащая, заявил и.о. командира полка "Азов" Никита Надточий, добавив, что в плену остается еще "очень много" женщин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он напомнил, что из плена были освобождены 144 военнослужащих, 95 из них — защитники Азовстали.

"Из всего этого списка на обмен была подана только одна женщина-военнослужащая. На данный момент там остается очень много женщин, медиков, которые выполняли боевые задания на территории гарнизона Мариуполь", — сказал Надточий.

  • 29 июня Украина вернула из плена 95 защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе, в том числе 43 бойцов полка Нацгвардии "Азов". Всего в рамках нового обмена из плена вернулись 144 украинских военных.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
полк азов плен обмен азовсталь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 