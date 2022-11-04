В США думают, как быстро помочь Украине восстановиться после ракетных ударов – Кирби

Соединенные Штаты ищут способы, как помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру, разрушенную ударами России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает The Hill.

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Кирби отметил, что администрация президента США будет продолжать работать с Конгрессом, чтобы поддерживать военную, финансовую и экономическую поддержку Украины.

"Мы пытаемся определить, что мы можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь Украине восстановиться после нанесенного ущерба, особенно ее электрической инфраструктуре, самой сети", – заявил он.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон работает с другими странами над обеспечением поставок в Украину запасного оборудования для ремонта, технической помощи и топлива, чтобы помочь подготовиться к зиме.

В октябре Россия начала наносить прицельные массированные удары по объектам энергетики в Украине. Один из самых больших произошел 31 октября.

После этих обстрелов в Украине начались веерные отключения электроэнергии, от которых особенно страдают север и восток государства.

Крупнейший частный производитель электроэнергии компания ДТЭК заявила, что в результате обстрелов у нее повреждено пять тепловых электростанций, убытки измеряются сотнями миллионов долларов. Компания также говорила, что у нее уже закончился запас оборудования для ремонта.

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Наталія Медведєва

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