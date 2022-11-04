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В США думают, как быстро помочь Украине восстановиться после ракетных ударов – Кирби

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2022, 22:14
В США думают, как быстро помочь Украине восстановиться после ракетных ударов – Кирби - Фото
Джон Кирби (фото: EPA)

Соединенные Штаты ищут способы, как помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру, разрушенную ударами России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает The Hill.

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Кирби отметил, что администрация президента США будет продолжать работать с Конгрессом, чтобы поддерживать военную, финансовую и экономическую поддержку Украины.

"Мы пытаемся определить, что мы можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь Украине восстановиться после нанесенного ущерба, особенно ее электрической инфраструктуре, самой сети", – заявил он.

Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон работает с другими странами над обеспечением поставок в Украину запасного оборудования для ремонта, технической помощи и топлива, чтобы помочь подготовиться к зиме.

  • В октябре Россия начала наносить прицельные массированные удары по объектам энергетики в Украине. Один из самых больших произошел 31 октября.
  • После этих обстрелов в Украине начались веерные отключения электроэнергии, от которых особенно страдают север и восток государства.
  • Крупнейший частный производитель электроэнергии компания ДТЭК заявила, что в результате обстрелов у нее повреждено пять тепловых электростанций, убытки измеряются сотнями миллионов долларов. Компания также говорила, что у нее уже закончился запас оборудования для ремонта.

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Наталія Медведєва
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