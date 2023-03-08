В США думают, как установить на украинские МиГ американские ракеты – Politico

Американские военные изучают, могут ли усовершенствованные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120, предназначенные для запуска с западных истребителей, таких как F-16, быть установлены на украинские МиГ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на два источника в Пентагоне.

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По словам собеседников издания, США считают, что Украина планирует начать наступление в течение следующих шести-восьми недель, когда потеплеет, а также завершится отработка тактики общевойсковых маневров в Германии.

Интеграция AIM-120 с МиГ станет первым случаем, когда США предоставят Украине возможность запускать ракеты класса "воздух-воздух" с самолетов.

Однако, как указывают источники журналистов, есть трудность.

Ракета должна быть не только физически установлена на самолет, она должна "разговаривать" с радаром самолета. Чтобы произвести выстрел, сначала радар указывает ракете цель и направляет ее до тех пор, пока она не окажется достаточно близко, чтобы найти цель самостоятельно. Основная проблема в том, что американские и советские системы настолько разные, что ракета и самолет не могут "общаться" друг с другом, пишет Politico.

8 февраля официальный Лондон объявил, что предложит "возможности большей дальности" для Сил обороны.

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Вадим Ребрина

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