В США расследуют роль Facebook и Instagram в сбыте наркотиков – WSJ

Издание WSJ отмечает, что во время пандемии Facebook и Instagram заполонила реклама о лекарствах, отпускаемых по рецепту

Facebook (Фото: EPA)

Федеральные американские власти проводят расследование в отношении компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram. В частности, правоохранители проверяют роль платформы в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы и знающих людей.

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По данным издания, прокуроры в Вирджинии рассылают повестки в суд и задают вопросы в рамках уголовного расследования, чтобы выяснить, способствуют ли Facebook и Instagram незаконной продаже наркотиков и получают ли они прибыль от этого.

Журналисты отметили, что согласно копиям повесток в суд, прокуроры требовали предоставить документы, связанные с "контентом наркотиков" на платформах Meta.

Эти повестки были доставлены еще в прошлом году, но стало известно об этом только сейчас, отметили в издании.

По данным издания, сейчас управление по продовольствию и медикаментам США оказывает помощь в расследовании. В Meta отвергли возможные обвинения, заявив, что продажа запрещенных наркотиков противоречит политике компании.

"Мы работаем над тем, чтобы найти и удалить это содержимое из наших сервисов. Meta активно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы помочь бороться с продажей и распространением запрещенных наркотиков", – сказал представитель Meta.

Издание WSJ отмечает, что во время пандемии Facebook и Instagram заполонила реклама о лекарствах, отпускаемых по рецепту, для якобы лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, тревоги и других заболеваний. Сотрудники и пациенты говорили, что реклама способствовала злоупотреблению веществами.