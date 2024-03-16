У США розслідують роль Facebook та Instagram у збуті наркотиків – WSJ

Видання WSJ відзначає, що під час пандемії Facebook та Instagram заполонила реклама про ліки, що відпускаються за рецептом

Facebook (Фото: EPA)

Федеральна американська влада проводить розслідування щодо компанії Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram. Зокрема, правоохоронці перевіряють роль платформи в незаконному збуті наркотиків. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на документи та обізнаних людей.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними видання, прокурори у Вірджинії розсилають повістки до суду та ставлять запитання в межах кримінального розслідування, щоб з'ясувати, чи сприяють Facebook та Instagram незаконному продажу наркотиків і отримують прибуток від цього.

Журналісти зазначили, що згідно з копіями повісток до суду, прокурори вимагали надати документи, пов’язані з "контентом наркотиків" на платформах Meta.

Ці повістки були доставлені ще минулого року, але стало відомо про це лише зараз, наголосили у виданні.

За даними видання, наразі управління з продовольства і медикаментів США надає допомогу в розслідуванні. У Meta відкинули можливі звинувачення, заявивши, що продаж заборонених наркотиків суперечить політиці компанії.

"Ми працюємо над тим, щоб знайти та видалити цей вміст із наших сервісів. Meta активно співпрацює з правоохоронними органами, щоб допомогти боротися з продажем і розповсюдженням заборонених наркотиків", — сказав речник Meta.

Видання WSJ зауважує, що під час пандемії Facebook та Instagram заполонила реклама про ліки, що відпускаються за рецептом, для нібито лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, тривоги та інших захворювань. Співробітники та пацієнти казали, що реклама сприяла зловживанню речовинами.