В Стамбуле мощный взрыв, пожар распространился на несколько зданий – видео

В социальных сетях сообщают о мощном взрыве в Стамбуле. Взрыв вызвал пожар, который быстро распространился на несколько зданий.

По сообщениям в турецких медиа, причиной пожара стал взрыв бытового газа. Предварительно известно об одном пострадавшем.

На месте пожара работают спасательные службы.

