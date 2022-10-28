UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Стамбуле по запросу России в Интерпол задерживали крымскотатарскую журналистку – Чубаров

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 16:45
В Стамбуле по запросу России в Интерпол задерживали крымскотатарскую журналистку – Чубаров - Фото
Гульсум Халилова (фото - facebook.com/dogrujol)
дополнено

Вчера ночью в аэропорту Стамбула по российскому запросу в Интерпол была задержана известная крымскотатарская журналистка Гульсум Халилова, которая работает на телеканале АТR. Об этом со ссылкой на источники сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Как стало понятно из разных источников, задержание было произведено согласно российскому запросу в рамках Интерпола", – написал он.

Сейчас Халилову освободили, ей разрешили въехать на территорию Турции, сообщил Чубаров.

Он отметил, что задержание – "это еще не арест и тем более не выдача".

Чубаров убежден, что материалы, которые Россия направила в Интерпол, сфальсифицированы.

"Таким образом, на мой взгляд, не столько следует обвинять правоохранительные органы государства, которые вынуждены реагировать на запросы в Интерпол со стороны России, а требовать от государств-членов Интерпола немедленно лишить Россию членства в этой организации", – написал глава Меджлиса.

ДОПОЛНЕНО В 17:12. В комментарии hromadske Халилова рассказала, что летела в Турцию на мероприятие, где ей должны были вручить награду за профессиональные заслуги.

"Я не проходила паспортный контроль, ничего, меня просто взяли без объяснений и поместили в одну комнату – четыре стены, стол стул, и все. Забрали телефон, планшет", – рассказала журналистка.

По словам Халиловой, ее продержали в комнате пять часов – с 21:00 до 1:00 – прежде чем дать сделать звонок. Ближе к утру подключились украинская и турецкая дипломатия. Впрочем, женщину удерживали до 14:00, ничего не объясняя.

"Единственное, что мне сказали – из соображений безопасности Турции меня не впускала. Я говорю: "Какая безопасность? Я представляю какую-то угрозу безопасности Турции?" Они говорят: "Мы ничего не можем вам сказать", – рассказала журналистка.

Позже выяснилось, что женщину задержали по запросу РФ в Интерпол. По словам гендиректора телеканала ATR Ленура Ислямова, в России заявили, что Халилова является "террористкой".

Сама же журналистка рассказала, что всего четыре месяца назад посещала Стамбул без проблем.

Халилова подтвердила, что ее отпустили, она перелетает в другое место в Турции, а 29 октября планирует возвращаться в Киев.

  • 11 марта Интерпол отказался исключить Россию. В то же время он ввел процедуру специального контроля российских заявок на розыск, сообщили в организации.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Турция интерпол Рефат Чубаров Гульсум Халилова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 