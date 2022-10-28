В Стамбуле по запросу России в Интерпол задерживали крымскотатарскую журналистку – Чубаров

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Вчера ночью в аэропорту Стамбула по российскому запросу в Интерпол была задержана известная крымскотатарская журналистка Гульсум Халилова, которая работает на телеканале АТR. Об этом со ссылкой на источники сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Как стало понятно из разных источников, задержание было произведено согласно российскому запросу в рамках Интерпола", – написал он.

Сейчас Халилову освободили, ей разрешили въехать на территорию Турции, сообщил Чубаров.

Он отметил, что задержание – "это еще не арест и тем более не выдача".

Чубаров убежден, что материалы, которые Россия направила в Интерпол, сфальсифицированы.

"Таким образом, на мой взгляд, не столько следует обвинять правоохранительные органы государства, которые вынуждены реагировать на запросы в Интерпол со стороны России, а требовать от государств-членов Интерпола немедленно лишить Россию членства в этой организации", – написал глава Меджлиса.

ДОПОЛНЕНО В 17:12. В комментарии hromadske Халилова рассказала, что летела в Турцию на мероприятие, где ей должны были вручить награду за профессиональные заслуги.

"Я не проходила паспортный контроль, ничего, меня просто взяли без объяснений и поместили в одну комнату – четыре стены, стол стул, и все. Забрали телефон, планшет", – рассказала журналистка.

По словам Халиловой, ее продержали в комнате пять часов – с 21:00 до 1:00 – прежде чем дать сделать звонок. Ближе к утру подключились украинская и турецкая дипломатия. Впрочем, женщину удерживали до 14:00, ничего не объясняя.

"Единственное, что мне сказали – из соображений безопасности Турции меня не впускала. Я говорю: "Какая безопасность? Я представляю какую-то угрозу безопасности Турции?" Они говорят: "Мы ничего не можем вам сказать", – рассказала журналистка.

Позже выяснилось, что женщину задержали по запросу РФ в Интерпол. По словам гендиректора телеканала ATR Ленура Ислямова, в России заявили, что Халилова является "террористкой".

Сама же журналистка рассказала, что всего четыре месяца назад посещала Стамбул без проблем.

Халилова подтвердила, что ее отпустили, она перелетает в другое место в Турции, а 29 октября планирует возвращаться в Киев.

11 марта Интерпол отказался исключить Россию. В то же время он ввел процедуру специального контроля российских заявок на розыск, сообщили в организации.

Вадим Ребрина

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