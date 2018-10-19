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19.10.2018, 11:27

В строю после ремонта: ГПСУ показала корабль "Донбасс" – фото

В строю после ремонта: ГПСУ показала корабль "Донбасс" – фото - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

"Донбасс" вернули в строй в акватории Азовского моря

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Корабль морской охраны "Донбасс" Мариупольского отряда вернулся в строй в акватории Азовского моря после проведения планового ремонта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

 

Ремонт проводил Азовский судоремонтный завод. В корабле модернизированы отдельные системы и механизмы двигателя, топливные и балластные цистерны, покрашен корпус. Сейчас проводятся испытания.

 

24 сентября украинские корабли "Донбасс" и "Корец" в сопровождении двух боевых катеров пришли в порт Мариуполя из Одессы.

Фото: ГПСУ

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Теги: гпсу, корабль донбасс
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