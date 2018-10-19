В строю после ремонта: ГПСУ показала корабль "Донбасс" – фото

Корабль морской охраны "Донбасс" Мариупольского отряда вернулся в строй в акватории Азовского моря после проведения планового ремонта, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Ремонт проводил Азовский судоремонтный завод. В корабле модернизированы отдельные системы и механизмы двигателя, топливные и балластные цистерны, покрашен корпус. Сейчас проводятся испытания.
24 сентября украинские корабли "Донбасс" и "Корец" в сопровождении двух боевых катеров пришли в порт Мариуполя из Одессы.
Фото: ГПСУ