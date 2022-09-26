В суд направлено дело жителя Запорожья, обвиняемого в работе на оккупантов

В суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Запорожья, который, по данным следствия, собирал для российского агрессора данные о расположении подразделений ВСУ, а также собирал средства на дроны для оккупантов. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Следствием установлено, что пророссийски настроенный житель Запорожья, находясь на территории временно оккупированного Мелитополя, перешел на сторону врага и добровольно оказывал помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, он подыскивал людей и склонял их к сотрудничеству с оккупантами. Эти граждане по его поручению собирали информацию о расположении блокпостов, дислокации подразделений ВСУ, видах и количестве военной техники, а также ее перемещении по территории Запорожья и области. Затем разведданные передавались врагу, сообщили в ОГП.

Также по идеологическим соображениям обвиняемый анонсировал в открытом Telegram-канале сбор средств на приобретение БПЛА для использования в боевых действиях против украинских защитников. Собранные деньги он передавал представителям военных формирований страны-агрессора, говорится в сообщении.

Прокуроры Запорожской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по фактам государственной измены и пособничества государству-агрессору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал экс-главу СБУ в Харьковской области без права залога

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.