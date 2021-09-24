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В суд ушло дело против депутата Рады. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 17:10
В суд ушло дело против депутата Рады. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов - Фото
Виктор Мялик (фото - Радио Свобода)

Следователи Госбюро расследований завершили досудебное расследование против действующего народного депутата, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на более чем 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Речь идет о депутате из группы Партия За майбутне Викторе Мялике. Об этом он сам сказал журналистам Радио Свобода, комментируя предъявленное ему подозрение.

Следствие ГБР установило, что в течение 2012-2019 годов подозреваемый продавал квартиры в жилых домах в селах Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка под Киевом. При этом он не был зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом, сообщили в ГБР.

По данным следствия, доходы от реализации квартир и другой недвижимости депутат скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это позволяло снизить ставку налога со сделок с 18% до 5%.

Действия подозреваемого привели к непоступлению в госбюджет налогов на общую сумму более 118 млн грн, установили эксперты бюро.

Депутату и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен полный доступ к материалам производства для ознакомления.

Санкция статьи (ч. 3 ст. 212 УК) предусматривает наказание в виде штрафа от 15 000 до 25 000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

  • 25 марта 2021 года Мялику сообщили о подозрении.
  • Он назвал обвинения против себя "давлением на бизнес".
  • В 2019 году Мялик задекларировал 158 квартир различной площадью (от 38 до 95 кв м) в Софиевской Борщаговке, а также гаражи, места для парковок и земельные участки там же.
Вадим Ребрина
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