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Дело на 97 млн грн. Нардепу сообщили о подозрении в неуплате налогов

25.03.2021, 10:29
Дело на 97 млн грн. Нардепу сообщили о подозрении в неуплате налогов - Фото
Подозреваемый нардеп (фото - Ирина Венедиктова)

Действующему нардепу Верховной Рады объявили о подозрении в неуплате налогов на 97 млн грн. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Она не назвала имени и фамилии подозреваемого, отказались это делать и в пресс-службе Офиса генпрокурора. У LIGA.net есть непроверенные сведения, кто этот нардеп, однако имя будет опубликовано после достоверного подтверждения.

По словам Венедиктовой, подозреваемый в 2012 году начал хозяйственную деятельность по строительству в Петропавловской Борщаговке и Софиевской Борщаговке многоквартирных жилых домов. При этом он не зарегистрировался как субъект хоздеятельности в форме физлица-предпринимателя (ФОП) или юрлица.

После завершения строительства подозреваемый зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимости, пишет генпрокурор. В 2015-2020-м годах продавал недвижимость через доверенное лицо, получив 360 млн грн дохода.

По словам Венедиктовой, нардеп декларировал доходы от продажи квартир и нежилых помещений как доходы от продажи собственного имущества, а не предпринимательской деятельности. Соответственно заплатил с них 5% налогов вместо 18%.

Предварительно, депутат таким образом уклонился от уплаты налогов на 97 млн грн. Ему объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 3 ст. 212 УК). Ему грозит штраф от 15 000 до 25 000 нмдг (255 000 грн – 425 000 грн) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Марк Сировой
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налоги подозрение нардеп борщаговка Ирина Венедиктова
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