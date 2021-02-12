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В Украине впервые нардепу сообщили о подозрении в кнопкодавстве

12.02.2021, 10:10
В Украине впервые нардепу сообщили о подозрении в кнопкодавстве - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
обновлено

В Украине впервые сообщили нардепу о подозрении за неперсональное голосование (кнопкодавство) в Верховной Раде. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

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Отмечается, что о подозрении по ст. 364-2 УК сообщено по неперсональному голосованию, которое случилось 21 февраля 2020-го во время рассмотрения правок к законопроекту о рынке сельхоз земли.

В ОГП не называют фамилии подозреваемого нардепа. В то же время ранее рух ЧЕСНО сообщал, что уголовное дело о кнопкодавстве 21 февраля 2020-го во время рассмотрения законопроекта о рынке земли было открыто против нардепа Владислава Поляка из группы Доверие.

LIGA.net звонила в Офис генпрокурора, однако там не ответили. LIGA.net уточняет информацию о подозреваемом, направлены запросы в ОГП и Аппарат Верховной Рады.

В ОГП же добавили, что нардепа вызывали на 11 февраля 2021-го в Офис генпрокурора для вручения подозрения, однако он так и не пришел. В связи с этим сообщение о подозрении направлено в Аппарат Рады, по адресу проживания нардепа, на его почтовый ящик и по другим известным стороне обвинения средствам связи.

Сейчас следствие завершается, готовится обвинительный акт в суд, пишет ОГП. В случае доказательства вины нардепа ему грозит штраф от 3000 до 5000 нмдг (51 000 – 85 000 грн).

ОБНОВЛЕНО В 14:05. О подозрении сообщили Поляку, подтвердил LIGA.net собеседник из Аппарата Рады.

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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верховная рада подозрение кнопкодавство нардеп Ирина Венедиктова Офис генпрокурора Владислав Поляк
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