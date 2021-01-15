Кнопкодавство. Уголовное дело против нардепа открыто со второй попытки

Уголовное дело за кнопкодавство открыто против нардепа из группы Доверие Андрея Иванчука. Об этом сообщает движение ЧЕСНО.

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В ЧЕСНО утверждают, что 5 ноября 2020 года Иванчук нарушил требования к персональному голосованию в Верховной Раде.

Движение обратилось в Офис генпрокурора, но генпрокурор Ирина Венедиктова отказалась открывать уголовное дело, заявив, что заявление подано с нарушением регламента Рады.

ЧЕСНО обратилось в суд и повторно направило заявление в прокуратуру. 4 января 2021 года замгенпрокурора Роман Говда, на тот момент – и.о. генпрокурора, открыл уголовное производство против Иванчука.

За умышленное голосование вместо другого нардепа кнопкодавам грозит штраф от 51000 до 85000 грн.

16 января 2020 года вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность депутатов Верховной Рады за неперсональное голосование.

В феврале 2020 года было открыто первое дело за кнопкодавство против нардепа Владислава Поляка.

Денис Юдин

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