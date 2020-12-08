Венедиктова отказалась открывать дело против депутата за кнопкодавство – ЧЕСНО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась открывать уголовное дело против депутата группы Доверие Андрея Иванчука, который, по утверждениям движения ЧЕСНО, был уличен в кнопокдавстве. Об отказе открывать дело сообщает само движение ЧЕСНО.

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В ЧЕСНО пишут, что направили в Офис генпрокурора заявление о якобы кнопкодавстве нардепа, однако в ответ получили письмо с отказом за подписью Венедиктовой.

Генпрокурор обосновала, что якобы был нарушен порядок подачи заявления. Она утверждает, что, в соответствии с ч. 3 ст. 47 регламента Рады, журналист должен был подать заявление с фото- и видеодоказательствами в Аппарат Рады, а затем вместе с протоколом, стенограммой и видеозаписью заседания парламента направить сообщение о кнопкодавстве главе Рады – для направления сообщения в Госбюро расследований.

ЧЕСНО пишут, что подали заявление в Аппарат, однако утверждают, что норма о направлении заявления главе парламента касается случаев, когда кнопкодавство выявил другой нардеп. В регламенте не сказано, что эта процедура распространяется и на нарушения, выявленные журналистами, заявили в ЧЕСНО.

Кроме того, ЧЕСНО пишут, что по ч. 1 ст. 214 УПК сообщения в прессе о возможном совершении правонарушения могут быть достаточным основанием, чтобы прокурор открыл дело. Как пример ЧЕСНО приводят дело против нардепа Владислава Поляка по якобы конпокодавству. В движении утверждают, что экс-генпрокурор Руслан Рябошапка открыл его даже без их заявления.

Иванчук трижды избирался в Раду: в 2012, 2014 и 2019 годах. По данным ЧЕСНО, всего он якобы кнопкодавил 97 раз: в Раде IX созыва пять раз, последний – 5 ноября. LIGA.net обратилась к Иванчуку и в Офис генпрокурора за комментарием.

4 декабря 2019-го ЧЕСНО сообщало, что депутат из фракции ОПЗЖ Владимир Кальцев установил вчера, 4 декабря, рекорд по кнопкодавству в Верховной Раде IX созыва.

Марк Сировой

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