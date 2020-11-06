ЧЕСНО: В Верховной Раде поймали очередного нардепа-кнопкодава – видео

Движение ЧЕСНО поймало на кнокодавстве в Верховной Раде народного депутата из группы Доверие, мажоритарщика из Ивано-Франковской Андрея Иванчука. Об этом говорится в сообщении ЧЕСНО.

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"Это 51-й факт кнопкодавства, зафиксированный в ВР девятого созыва, и второй факт, который подпадает под ст. 364-2 Уголовного кодекса, предусматривающей уголовную ответственность за голосование вместо другого нардепа в парламенте", – отметили в ЧЕСНО.

По данным ЧЕСНО, Иванчук кнопкодавил на пленарном заседании Рады 5 ноября во время голосования по принятию за основу законопроекта №4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

На видео ЧЕСНО можно увидеть, как Иванчук стоит боком к ложе, держа руки около двух пультов для голосования в двух разных рядах.

Судя по схеме размещения нардепов в сессионном зале Рады, Иванчук проголосовал на местах, закрепленных за ним самим и членом фракции Европейская солидарность Олегом Синюткой.

Синютка отсутствовал на обоих пленарных заседаниях, он баллотируется на должность мэра Львова, поэтому, по данным ЧЕСНО, готовится ко второму туру выборов.

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"Технические особенности системы "Рада-3" позволяют нардепам голосовать на любом месте в сессионном зале", – уточнили в ЧЕСНО.

В ЧЕСНО подчеркнули, что Иванчук – нардеп трех созывов подряд и один из рекордсменов по кнопкодавству в Раде. Сейчас больше всего фактов нарушения им процедуры личного голосования ЧЕСНО зафиксировало в парламенте восьмого созыва, где Иванчук был замглавы фракции Народный фронт. В целом, начиная с 2014 года, депутат кнопкодавив почти 100 раз.