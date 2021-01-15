"На депутатов действуют штрафы". Разумков обещает усилить ответственность за кнопкодавство

Ответственность за кнопкодавство может быть усилена, рассматривается вариант штрафов, поскольку на нардепов они действуют. Об этом сообщил в интервью Фокусу спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Разумков утверждает, что кнопкодавство стало исключением в Раде IX созыва. В то же время, чтобы его не было вообще, в ближайшее время могут быть рассмотрены инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование.

Спикер Рады предположил, что мерами, которые "сделают кнопкодавство практически нереальным", может быть введение штрафов.

"Оказалось, на депутатов это действует. Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату", – рассказал Разумков.

По словам Разумкова, среди жаловавшихся на риск потери зарплаты есть и состоятельные нардепы: "Было много тех, о ком вы даже не подумали бы", – отметил он.

По действующему законодательству, за кнопкодавство нардепам грозит штраф от 51 000 до 85 000 грн.

16 января 2020 года вступил в силу закон, вводящий уголовную ответственность депутатов Верховной Рады за неперсональное голосование.

В феврале 2020 года было открыто первое дело за кнопкодавство против нардепа Владислава Поляка.

4 января 2021-го было за неперсональное голосование было открыто против нардепа Андрея Иванчука.

Денис Юдин

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