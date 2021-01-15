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"На депутатов действуют штрафы". Разумков обещает усилить ответственность за кнопкодавство

15.01.2021, 12:32
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Ответственность за кнопкодавство может быть усилена, рассматривается вариант штрафов, поскольку на нардепов они действуют. Об этом сообщил в интервью Фокусу спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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Разумков утверждает, что кнопкодавство стало исключением в Раде IX созыва. В то же время, чтобы его не было вообще, в ближайшее время могут быть рассмотрены инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование.

Спикер Рады предположил, что мерами, которые "сделают кнопкодавство практически нереальным", может быть введение штрафов.

"Оказалось, на депутатов это действует. Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату", – рассказал Разумков.

По словам Разумкова, среди жаловавшихся на риск потери зарплаты есть и состоятельные нардепы: "Было много тех, о ком вы даже не подумали бы", – отметил он.

По действующему законодательству, за кнопкодавство нардепам грозит штраф от 51 000 до 85 000 грн.

Денис Юдин
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