В тероборону вступили уже 100 000 украинцев
06.03.2022, 01:31
Учения теробороны, 5 февраля (Фото - Тероборона ВСУ)
С начала российского вторжения в территориальную оборону вступили 100 000 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
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После войны тероборона станет частью системы обороны Украины.
"Гордимся таким подспорьем, вместе до конца! Спасибо каждому смелому украинцу и украинке, которые демонстрируют вместе с нами несгибаемый дух украинского воина! Свет победит тьму!" – сказано в сообщении.
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