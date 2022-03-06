В тероборону вступили уже 100 000 украинцев

С начала российского вторжения в территориальную оборону вступили 100 000 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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После войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

"Гордимся таким подспорьем, вместе до конца! Спасибо каждому смелому украинцу и украинке, которые демонстрируют вместе с нами несгибаемый дух украинского воина! Свет победит тьму!" – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина

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