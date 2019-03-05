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05.03.2019, 17:15

В ЦИК объяснили, почему заказали на выборы 60 млн бюллетеней

В ЦИК объяснили, почему заказали на выборы 60 млн бюллетеней - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Бюллетени заказаны с расчетом на второй тур выборов

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Центральная избирательная комиссия Украины заказала на президентские выборы 60 миллионов бюллетеней с расчетом на второй тур. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ЦИК отметили, что потенциальное количество бюллетеней состоит из ожидаемого количества избирателей (30 028 913) и резервного количества бюллетеней (150 145). Кроме того, 742 бюллетеня планируют напечатать, чтобы достичь кратности в соответствии с техническими возможностями полиграфического комбината Украина. Таким образом, на два тура планируют напечатать 60 359 600 бюллетеней.

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Поскольку данные Государственного реестра избирателей обновляются, количество бюллетеней может измениться.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019.

3 марта сообщалось, то ЦИК потратит на печать избирательных бюллетеней на президентские выборы 166 млн 365 тыс 472 грн.

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Теги: выборы, цик, бюллетени
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