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19.04.2019, 18:06

В ЦИК подсказали иудеям, как они могут проголосовать на выборах

В ЦИК подсказали иудеям, как они могут проголосовать на выборах - Фото
Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

21 апреля иудеи празднуют Песах и не могут делать никакой работы до восхода звезд

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Глава ЦИК Татьяна Слипачук дала совет иудеям, которые 21 апреля празднуют Песах и не могут делать никакой работы до восхода звезд, как проголосовать на выборах президента. Об этом она написала в Facebook.

"21 апреля - это не только день повторного голосования за президента Украины. В нашей стране этот день также будут отмечаться сразу несколько религиозных праздников", - написала Слипачук.

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Она напомнила, что, согласно закону, избирательные участки закроются в 20:00.

Однако избиратели, которые пришли на участок в 20:00, по словам главы ЦИК, имеют право проголосовать.

"Для этого один из членов комиссии в 20:00 подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает дверь", - пояснила Слипачук.

При этом она напомнила, что в таком случае избиратель может находиться в помещении для голосования в течение времени, необходимого только для получения бюллетеня и голосования.

Ранее главный раввин Украины Моше Реувен Асман просил продлить работу некоторых участков в крупных городах, поскольку 21 апреля – второй день Песаха и иудеям запрещено что-либо делать до того, как выйдут звезды.

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Теги: выборы, цик, евреи, иудеи
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