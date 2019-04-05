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05.04.2019, 14:44

В ЦИК сказали, когда могут объявить итоги первого тура выборов

В ЦИК сказали, когда могут объявить итоги первого тура выборов - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В комиссии планируют огласить итоги голосования в воскресенье

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В Центральной избирательной комиссии сообщили, что окончательные результаты первого тура выборов президента Украины предварительно могут быть установлены в воскресенье, 7 апреля. Об этом сказал заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, передает Зеркало недели.

"Мы надеемся, что за завтрашний день (6 апреля - ред.) сделаем практически все процедуры для того, чтобы послезавтра установить результаты выборов, но подчеркиваю, что это предварительная информация", - уточнил он.

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Радченко сообщил, что ЦИК уже приняла 197 из 199 протоколов от окружных комиссий. Протоколы от двух комиссий из Херсонской и Николаевской областей находятся в дороге, и в пятницу должны прибыть в ЦИК. Также он добавил, что ряд окружкомов еще должны уточнить свои протоколы по решению ЦИК.

Кроме того, в пятницу ЦИК завершила прием протоколов со всего 101 избирательного участка заграничного избирательного округа.

4 апреля в ЦИК заявили, что дебаты на стадионе Олимпийский до объявления результатов первого тура будут считаться предвыборной агитацией, которая может проводится только после установления результатов.

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Теги: выборы, цик
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