ЦПК собирает информацию о судьях-коррупционерах. Имена передадут для санкционных списков

Центр противодействия коррупции начал собирать данные о судьях, которые могут быть причастны к "типичному судейскому беспределу в интересах Коломойского". Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин в Facebook.

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По его словам, на 14 апреля в судах запланировано три дела, касающиеся Приватбанка: жалоба на определение Печерского суда по офшорам Суркисов на $350 млн, жалоба по запрету выбирать главу правления банка и жалоба на решение суда, которое Коломойский якобы хотел использовать для затягивания процесса в Днепре.

Шабунин подчеркнул, что по всем этим делам наблюдается "беспредел", поэтому они решили собрать информацию о таких судьях и "проанализировать их уродские решения", а позже – опубликовать на отдельном ресурсе.

"Все собранное ляжет в основу для будущих санкций, которые мы будем инициировать как в Украине, так и за рубежом", – заявил глава ЦПК, подчеркнув в своем блоге на УП, что они "неоднократно фиксировали зашкваренные судейские решения в угоду олигарху" и что "частные судьи Коломойского" должны быть не просто известны стране".

В декабре 2020 года шесть британских компаний, связанных с братьями Суркисами обратились в Верховный суд с просьбой разблокировать списание $350 млн с Приватбанка.

9 апреля 2021 года Приватбанку в очередной раз запретили проводить конкурс на главу правления.

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Дарья Мостовая

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