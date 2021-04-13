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ЦПК собирает информацию о судьях-коррупционерах. Имена передадут для санкционных списков

13.04.2021, 16:55
ЦПК собирает информацию о судьях-коррупционерах. Имена передадут для санкционных списков - Фото
Виталий Шабунин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центр противодействия коррупции начал собирать данные о судьях, которые могут быть причастны к "типичному судейскому беспределу в интересах Коломойского". Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин в Facebook.

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По его словам, на 14 апреля в судах запланировано три дела, касающиеся Приватбанка: жалоба на определение Печерского суда по офшорам Суркисов на $350 млн, жалоба по запрету выбирать главу правления банка и жалоба на решение суда, которое Коломойский якобы хотел использовать для затягивания процесса в Днепре.

Шабунин подчеркнул, что по всем этим делам наблюдается "беспредел", поэтому они решили собрать информацию о таких судьях и "проанализировать их уродские решения", а позже – опубликовать на отдельном ресурсе.

"Все собранное ляжет в основу для будущих санкций, которые мы будем инициировать как в Украине, так и за рубежом", – заявил глава ЦПК, подчеркнув в своем блоге на УП, что они "неоднократно фиксировали зашкваренные судейские решения в угоду олигарху" и что "частные судьи Коломойского" должны быть не просто известны стране".

Читайте также: США ввели против Коломойского визовые санкции за коррупцию и подрыв демократии в Украине

Дарья Мостовая
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