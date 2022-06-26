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В Турции могут вернуть смертную казнь для поджигателей лесов

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 00:03
В Турции могут вернуть смертную казнь для поджигателей лесов - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото — EPA)

В Турции могут пересмотреть решение 2004 года об отмене смертной казни. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг после того, как турецкий лидер Тайип Эрдоган поднял этот вопрос в связи лесными пожарами в стране, передает Reuters.

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Смертная казнь была отменена в Турции в первые годы правления Эрдогана.

После предполагаемого преднамеренного поджога леса, в результате которого было уничтожено 4500 гектаров земли, Эрдоган сказал, что это требует более жесткого правосудия.

Власти заявили, что мужчина, подозреваемый в поджоге леса в районе Мармариса, признался в содеянном.

Побывав на месте происшествия, Эрдоган заявил, что наказание за поджог леса должно быть "устрашающим, и если это смертный приговор, то это смертный приговор".

Глава Минюста Турции сказал, что "комментарии президента являются для нас инструкциями".

"Мы начали работать над этим как министерство", – сказал Боздаг, добавив, что сейчас в Турции за лесные пожары предусматривается наказание в виде 10 лет тюрьмы с возможным пожизненным сроком.

  • 2 августа 2018 года Эрдоган заявлял о готовности восстановить в Турции смертную казнь. В 2019-м он сказал, что ратифицирует отказ от моратория на смертную казнь, если такое решение примет парламент.
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Турция лес поджог смертная казнь
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