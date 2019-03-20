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20.03.2019, 07:41

Эрдоган об отмене смертной казни: Допустили ошибку

Эрдоган об отмене смертной казни: Допустили ошибку - Фото
Реджеп Эрдоган (фото - epa)

Президент Турции считает, что в страну необходимо вернуть исполнение смертного приговора

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ошибкой отмену смертной казни в стране. Об этом сообщает TabloidGazete.

"Мы допустили ошибку, когда отменили смертную казнь. Мне кажется, что это ошибка. Почему? В ночь на 16 июля (2016 года в ходе попытки военного переворота в Турции, - ред.) погиб 251 наш гражданин. Даже если они проведут жизнь за решеткой, меня задевает тот факт, что их нужно кормить", - подчеркнул Эрдоган.

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По его словам, если парламент страны примет решение об оказе от моратория на смертную казнь, то он его ратифицирует.

2 августа 2018 года Эрдоган заявлял о готовности восстановить в Турции смертную казнь.

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Теги: Эрдоган Реджеп Тайип, смертная казнь, Турция
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