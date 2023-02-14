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В Турции подрались футболисты из Украины и РФ. Украинцы говорят, что "выиграли" – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 16:34
В Турции подрались футболисты из Украины и РФ. Украинцы говорят, что
Фото: facebook.com/minajfootballclub

Вчера, 13 февраля, в турецкой гостинице Royal Sigunas произошла потасовка с участием ужгородского ФК "Минай" и российского клуба из Ярославля "Шинник". Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

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В своем заявлении ФК "Минай" называет драку "выигранной у россиян".

По версии закарпатских футболистов, причиной стычки стало позорное поведение спортсменов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные выкрики в сторону украинцев.

"Информация российских пропагандистских СМИ о том, что минайцы заставляли петь гимн представителей "Шинника" и избили игрока в лифте – традиционный бред. Драка действительно произошла, но уже на этаже, где остановились россияне, и в равных составах. Количество пострадавших со стороны "Шинника" "только подтверждает тот факт, что россияне своих еще как "бросают", – говорится в сообщении.

В Telegram опубликовано видео фрагмента драки.

В "Минае" говорят, что уже после окончания конфликта, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Якобы тех россиян, которые пытались остановить столкновение, свои же обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян, сообщили в ФК "Минай".

Там добавили, что перед началом сборов главным требованием ФК "Минай" к организаторам было отсутствие в гостинице российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить "Шинник" согласилась гостиница.

"Закарпатцы обращались к менеджменту Royal Seginus с требованием выселить россиян, ведь представители страны-террориста не имеют права тренироваться и играть в футбол за пределами своей страны", – говорится в сообщении.

Генеральный директор ярославского клуба Сергей Кулаков заявил, что команда переедет в другую гостиницу после драки, сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Вадим Ребрина
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драка футбол Турция фк минай
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