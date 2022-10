В тюрьме Тегерана – выстрелы и пожар. Начались протесты: видео

В столице Ирана Тегеране произошел пожар в крупнейшей тюрьме Эвин, где местные власти удерживают политзаключенных. Об этом сообщает Iran International English.

"Есть сообщения о пожаре в печально известной тегеранской тюрьме Эвин. Сообщается, что были развернуты спецподразделения полиции, и на видео слышны тюремные сирены и выстрелы", – сказано в сообщении.

По данным журналистов, заключенные ломали двери, чтобы выбраться из задымленных камер, а силовики применили слезоточивый газ. Семьи заключенных собрались возле Эвина и протестуют.

#BREAKING There are reports and videos of a fire at Tehran's notorious Evin Prison. The Police Special Units have been reportedly deployed, and prison sirens and gunshots are heard in the videos. pic.twitter.com/C3UayIokZF — Iran International English (@IranIntl_En) October 15, 2022

По словам очевидца, взрывы были настолько мощными, что взрывная волна выбила стекла домов рядом. Десятки протестующих собрались возле тюрьмы Эвин, скандируя "Смерть диктатору!".

#BREAKING An eyewitness says the explosions were so huge that the blast waves broke the windows of nearby houses.

Meanwhile, dozens of protesters have gathered outside Evin Prison, chanting "Death to Dictator". pic.twitter.com/umWcc8dGR1 — Iran International English (@IranIntl_En) October 15, 2022

13 сентября в Тегеране была задержана Махса Амини за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя девушка скончалась в отделении полиции нравов. В стране начались массовые протесты.

Оксана Житнюк

