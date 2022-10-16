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В тюрьме Тегерана – выстрелы и пожар. Начались протесты: видео

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16.10.2022, 00:29
В тюрьме Тегерана – выстрелы и пожар. Начались протесты: видео - Фото
Скріншот із відео

В столице Ирана Тегеране произошел пожар в крупнейшей тюрьме Эвин, где местные власти удерживают политзаключенных. Об этом сообщает Iran International English.

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"Есть сообщения о пожаре в печально известной тегеранской тюрьме Эвин. Сообщается, что были развернуты спецподразделения полиции, и на видео слышны тюремные сирены и выстрелы", – сказано в сообщении.

По данным журналистов, заключенные ломали двери, чтобы выбраться из задымленных камер, а силовики применили слезоточивый газ. Семьи заключенных собрались возле Эвина и протестуют.

По словам очевидца, взрывы были настолько мощными, что взрывная волна выбила стекла домов рядом. Десятки протестующих собрались возле тюрьмы Эвин, скандируя "Смерть диктатору!".

  • 13 сентября в Тегеране была задержана Махса Амини за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя девушка скончалась в отделении полиции нравов. В стране начались массовые протесты.
Оксана Житнюк
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Иран пожар тюрьма тегеран эвин
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