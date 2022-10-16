В тюрьме Тегерана – выстрелы и пожар. Начались протесты: видео
В столице Ирана Тегеране произошел пожар в крупнейшей тюрьме Эвин, где местные власти удерживают политзаключенных. Об этом сообщает Iran International English.
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"Есть сообщения о пожаре в печально известной тегеранской тюрьме Эвин. Сообщается, что были развернуты спецподразделения полиции, и на видео слышны тюремные сирены и выстрелы", – сказано в сообщении.
По данным журналистов, заключенные ломали двери, чтобы выбраться из задымленных камер, а силовики применили слезоточивый газ. Семьи заключенных собрались возле Эвина и протестуют.
#Breaking— cheshm_abi (@chawshin_83) October 15, 2022
Now in Tehran, Evin prison is in fire and smoke and the sound of continuous shooting#IranRevolution #IranProtests2022 @CNN @ABC @BBCBreaking @SkyNews @FoxNews pic.twitter.com/VkbzSoiamC
#BREAKING There are reports and videos of a fire at Tehran's notorious Evin Prison. The Police Special Units have been reportedly deployed, and prison sirens and gunshots are heard in the videos. pic.twitter.com/C3UayIokZF— Iran International English (@IranIntl_En) October 15, 2022
По словам очевидца, взрывы были настолько мощными, что взрывная волна выбила стекла домов рядом. Десятки протестующих собрались возле тюрьмы Эвин, скандируя "Смерть диктатору!".
#BREAKING An eyewitness says the explosions were so huge that the blast waves broke the windows of nearby houses.— Iran International English (@IranIntl_En) October 15, 2022
Meanwhile, dozens of protesters have gathered outside Evin Prison, chanting "Death to Dictator". pic.twitter.com/umWcc8dGR1
- 13 сентября в Тегеране была задержана Махса Амини за неправильное ношение хиджаба. 22-летняя девушка скончалась в отделении полиции нравов. В стране начались массовые протесты.
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