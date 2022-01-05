"В тюрьму отправлять не буду". Макрон обещает усложнить жизнь непривитым французам

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал существенно усложнить жизнь гражданам, которые не вакцинировались от коронавируса. Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien, сообщает ВВС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я не буду отправлять (невакцинированных людей, – ред.) в тюрьму. С 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан, в кафе, в театр, больше не сможете ходить в кино", – сказал Макрон.

Лидер Франции заявил, что пока в стране не будут вводить обязательную вакцинацию против COVID-19, и что "силой никого вакцинировать не будут".

Оппозиционные политики осудили заявление Макрона.

Более 90% взрослого населения Франции получило две дозы вакцины от коронавируса. Это один из самых высоких показателей в Европе.

4 января 2022 года во Франции выявили 271 686 заболевших COVID-19.

В Германии вечером 3 января 2022 года десятки тысяч людей протестовали на улицах против ограничительных мер властей, принятых для борьбы с новой вспышкой коронавируса.

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.