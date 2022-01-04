Десятки тысяч людей в Германии вышли на протесты против коронавирусных ограничений: видео

В Германии вечером 3 января десятки тысяч людей протестовали на улицах против ограничительных мер властей, принятых для борьбы с новой вспышкой коронавируса. Об этом сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщается о как минимум одном задержанном, правоохранители выясняют личности 60 митингующих, 14 полицейских пострадали во время столкновений в Магдебурге, Ростоке и Лихтенштейне.

Протесты прокатились в стране на фоне запретов в нескольких федеральных землях ФРГ 27 декабря 2021 года, где были закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха.

В ряде земель привитым от коронавируса и переболевшим COVID-19 разрешено в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек. В сфере общественного питания введен комендантский час – с 22:30 до 05:00 следующего дня.

Если в семье кто-либо не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только до двух человек из другого дома, не считая детей в возрасте до 14 лет.

12 декабря 2021 года в ряде городов Германии также прошли протесты против ограничений, тогда пострадали 14 сотрудников полиции.

В ноябре 2021 года в Германии заговорили об обязательной вакцинации против COVID-19. Подобные меры анонсировали и в других европейских странах.

В соседней Австрии объявили, что правительство намерено сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной с 1 февраля 2022 года. Там прошли массовые протесты против локдауна и вакцинации, были стычки с полицией.

В Нидерландах COVID-протест перерос в беспорядки, полиция открывала огонь.

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.