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Десятки тысяч людей в Германии вышли на протесты против коронавирусных ограничений: видео

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 12:49
Десятки тысяч людей в Германии вышли на протесты против коронавирусных ограничений: видео - Фото
Протесты в Германии (Фото – скриншот YouTube/AFP)

В Германии вечером 3 января десятки тысяч людей протестовали на улицах против ограничительных мер властей, принятых для борьбы с новой вспышкой коронавируса. Об этом сообщает DW

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Сообщается о как минимум одном задержанном, правоохранители выясняют личности 60 митингующих, 14 полицейских пострадали во время столкновений в Магдебурге, Ростоке и Лихтенштейне.

Протесты прокатились в стране на фоне запретов в нескольких федеральных землях ФРГ 27 декабря 2021 года, где были закрыты кинотеатры, театры, музеи, внутренние помещения зоопарков, бассейны и другие места отдыха.

В ряде земель привитым от коронавируса и переболевшим COVID-19 разрешено в частном порядке встречаться группами в составе не более 10 человек. В сфере общественного питания введен комендантский час – с 22:30 до 05:00 следующего дня.

Если в семье кто-либо не привит от коронавируса, продолжают действовать более серьезные ограничения: в гости можно пригласить только до двух человек из другого дома, не считая детей в возрасте до 14 лет.

12 декабря 2021 года в ряде городов Германии также прошли протесты против ограничений, тогда пострадали 14 сотрудников полиции.

Александр Матвиенко
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Германия протесты коронавирус COVID-19
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