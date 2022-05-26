ГБР арестовало 188 беларуских вагонов с удобрениями на $20 млн

Госбюро расследований арестовало 188 вагонов с 77 000 тоннами минеральных удобрений, которые принадлежали беларуской холдинговой компании. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Вагоны с удобрениями сотрудники бюро обнаружили на территории морского порта в Николаевской области.

Стоимость имущества вместе с вагонами составляет около $20 млн (более 700 млн грн).

65 000 тонн удобрений уже успели перегрузить на украинские суда, которые должны были переправить товар за границу.

"Следователи ГБР арестовали все имущество в рамках уголовного производства о злоупотреблениях служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санкционных товаров через таможенный контроль", – говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

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Вадим Ребрина

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