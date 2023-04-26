В Украине будут судить владельца прокремлевского издания: ему грозит до 15 лет тюрьмы
Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на владельца и главного редактора подсанкционного интернет-издания Политнавигатор Сергея Степанова, скрывающегося во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене.
По материалам следствия, находясь на территории украинского полуострова, в апреле 2014 года он создал пропагандистское интернет-издание в пользу страны-агрессора.
Собственный медийный ресурс Степанов использовал для распространения кремлевских нарративов и дискредитации Украины на международной арене. К преступной деятельности он привлек своих единомышленников, которые потом занимались подготовкой антиукраинских материалов, сообщили в СБУ.
Для маскировки преступной деятельности псевдожурналисты действовали как внештатные корреспонденты под вымышленными именами и позиционировали себя как "эксперты".
В своих публикациях они оправдывали российскую вооруженную агрессию и захват части территории на востоке и юге Украины. Перед написанием пропагандистских текстов "авторы" получали от Степанова пошаговые "инструкции" о подготовке материалов.
За распространение деструктивного контента они получали от оккупантов гонорары. Деньги им поступали через российские электронные платежные системы, говорится в сообщении.
В апреле и июле прошлого года сотрудники СБУ задержали двух таких "экспертов" в Киеве и Виннице. Сейчас они находятся под стражей.
Материалы по Степанову переданы в суд. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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