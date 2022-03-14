В Украине иностранный журналист получил осколочный перелом обеих ног – Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о ранении в Украине британского журналиста — у него осколочный перелом обеих ног.

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Сейчас, по словам Венедиктовой, журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Трагедия произошла сегодня около 16:00, уточнила она. Где именно, не сообщается.

"Намерена акцентировать, в частности, на тех военных преступлениях, жертвами которых стали граждане наших государств-партнеров. Понимаю, что вопрос чувствительный, но рассчитываю на то, что лидеры цивилизованного мира, таким образом, скорее отважатся на принятие решения о закрытии неба", – написала Венедиктова.

По ее словам, журналист выполнял в Украине редакционное задание. В момент ранения он не находился на военном объекте, которые, по словам официальных лиц РФ, они обстреливают.

Генпрокурор опубликовала пресс-карту журналиста, на которой указано, что он работает на Fox News. Известно, что это американский телеканал, тесно связанный с Республиканской партией. Он прекратил свое вещание в Великобритании в 2017 году.

Открыто уголовное дело.

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Вадим Ребрина

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