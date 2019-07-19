В Украине начала работу новый посол Германии: кто она такая

Елена Зеркаль и Анка Фельдгузен (фото - пресс-служба МИД)

Сегодня, 19 июня, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль приняла копии верительных грамот от нового посла Германии Анки Фельдгузен, сообщает пресс-служба МИД.

Во время встречи Зеркаль отметила важную роль Германии в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины, нарушенной из-за агрессии РФ, а также помощи в проведении реформ.

Ранее Фельдгузен уже работала на дипломатической службе в Украине: до 2015-го была заместителем посла Германии в Украине, советником-посланником.

"Если учитывать три года работы в Киеве в 1990-е, то я провела в Украине более восьми лет. Последние два года были особенно эмоционально интенсивными, поэтому прощаться очень тяжело...", - сказала она в 2015-м, покидая пост.

"С ноября 2013 года у меня появилось ощущение, что я работаю в другой стране. Я была поражена тем, с какой самоотверженностью люди на Майдане боролись за свое будущее. Всем тем, кто сейчас защищает свою страну и борется за свою свободу, я желаю целыми вернуться к своим семьям", - сказано было также в обращении немецкого дипломата.

Она также выразила убежденность, что "путь вперед будет тяжелым и хлопотным, но Украина - на правильном пути", добавив, что в Германии у Украины "много друзей и сторонников".

16 июля стало известно, что президент Владимир Зеленский решил сменить 12 послов Украины за рубежом из-за того, что они слишком долго занимают эти должности.