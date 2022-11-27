В Украине обстрелами повреждены 32 000 гражданских и 700 инфраструктурных объектов – Енин

В Украине российскими обстрелами повреждены около 32 000 гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры. Такие данные привел в эфире национального телемарафона первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Енин сказал, что проблемы с энергоснабжением из-за террористических ударов РФ есть сейчас в примерно в 520 населенных пунктах.

По данным МВД, от обстрелов российскими террористами пострадали около 32 000 гражданских объектов. Как сообщил замминистра, это в основном частные и многоквартирные дома мирных граждан.

"Как это обычно бывает у террористов, россияне целят в гражданские объекты", – сказал Енин. По его словам, только 3% зафиксированных обстрелов пришлись на военные объекты.

Зафиксированы также удары россиян по более чем 700 объектам критической инфраструктуры. Такими считаются транспортные, энергетические и другие объекты – в том числе аэродромы, мосты, топливные базы, электроподстанции.

Енин считает, что "впереди непростые времена", однако и правительство, и подавляющее большинство граждан Украины "готовы к подобным атакам и они нас не сломают".

Смотрите также: Зеленский: Террористы готовят новые удары, начинающаяся неделя может быть такой же сложной

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.