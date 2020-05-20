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В Украине открывают посольство Ирландии

В Украине открывают посольство Ирландии - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)
20.05.2020, 18:38

В Украине до конца этого года планируют открыть посольство Ирландии

Посольство Ирландии начнет работу в Украине до конца 2020 года и будет способствовать развитию торговли и инвестиций. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

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Отмечается, что Кулеба провел телефонный разговор с вице-премьер-министром и министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Коуэном.

В частности, министр Коуэн подтвердил намерение открыть посольство Ирландии в Украине до конца 2020 года.

"Открытие посольства Ирландии в Киеве - это важная веха в наших отношениях. Мы также ожидаем, что до конца года в Украину прибудет ирландская бизнес миссия. Надо быстро и качественно развивать торговлю и привлекать ирландские инвестиции в Украину", – сказал глава украинского МИД.

На данный момент в Украине работает консульство Ирландии.

15 мая 40 посольств и консульств Украины, закрывавшихся в связи с пандемией коронавируса, возобновили прием граждан.

Наталия Медведева
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