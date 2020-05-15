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Коронавирус. 40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан – МИД

Коронавирус. 40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан – МИД - Фото
Фото: depositphotos.com
15.05.2020, 19:34

Прием граждан, прерванный в связи с пандемией коронавируса, восстановлен в 40 посольствах и консульствах Украины

Прием граждан возобновили 40 посольств и консульств Украины. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства иностранных дел.

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"С учетом эпидемиологической ситуации 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан. Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ начали работу с использованием предварительной записи через интернет по электронной очереди МИД.

В тех странах, где еще не ослаблены карантинные мероприятия, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины. К таким ситуациям относятся, например, смерть, арест, потеря документов, необходимых для возвращения в Украину.

Наталия Медведева
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