Коронавирус. 40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан – МИД

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Прием граждан возобновили 40 посольств и консульств Украины. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства иностранных дел.

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"С учетом эпидемиологической ситуации 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан. Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ начали работу с использованием предварительной записи через интернет по электронной очереди МИД.

В тех странах, где еще не ослаблены карантинные мероприятия, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины. К таким ситуациям относятся, например, смерть, арест, потеря документов, необходимых для возвращения в Украину.

7 мая сообщалось, что Турция помогла эвакуировать из Аргентины девять граждан Украины.