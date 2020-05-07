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Карантин. Турция эвакуировала из Аргентины украинцев

Карантин. Турция эвакуировала из Аргентины украинцев - Фото
Эвакуация украинцев (фото - facebook Andrij Sybiha)
07.05.2020, 07:50

Из Буэнос- Айреса украинцы прилетят в Стамбул, оттуда через Минск в Киев

Турция помогла эвакуировать из Аргентины девять граждан Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига у себя в Facebook.

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По его словам, они прибудут сегодня  в Стамбул, откуда через Минск полетят в Украину. Он рассказал, что в Аргентине вынужденно застряли украинцы, которым нужно было вернуться домой.

Посол уточнил, что шесть стран, направивших самолеты за своими соотечественниками, и к которым Украина обратилась с просьбой оказать содействие в возвращении граждан из Аргентины, отказали.

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"Мы также обратились и в МИД Турции с просьбой рассмотреть возможность допуска граждан Украины на специальный эвакуационный рейс турецких авиалиний, который организовывался турецкими властями для своих земляков, из Буэнос-Айреса. И в этом случае мы получили положительный ответ", - отметил Сибига.

Посол добавил, что всего уже обеспечено возвращение более 3000 граждан Украины (как из Турции, так и из других стран мира, поскольку Стамбул был определен хабом, через который украинцы возвращались на родину).

  • 10 апреля сообщалось, что за помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать.

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Арина Толина
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Украина эвакуация Турция Аргентина карантин андрей сибига коронавирус
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