В Украине погибли не менее 636 мирных граждан, как минимум 1125 человек ранены – ООН

В Украине с начала российского вторжения погибли минимум 636 мирных жителей, не менее 1125 человек ранены. Реальные числа, вероятно, значительно выше, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в сегодняшнем ежедневном отчете.

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Управление в очередной раз подтвердило, что "большинство зафиксированных жертв среди гражданского населения вызвано применением взрывчатых боеприпасов с большой зоной поражения, в том числе обстрелами из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетными и авиационными ударами".

Управление по правам человека отмечает, что "фактические цифры потерь значительно выше", поскольку получение информации из зон интенсивных боевых действий крайне затруднено, и многие уже полученные сообщения не учтены, так как их необходимо подтвердить из независимых источников.

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Сергей Бережной

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