В Украине собираются декриминализировать порно. Решение должны принять в ближайшее время

В Верховной Раде в ближайшее время планируют принять решение о декриминализации порнографии в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, уголовная ответственность останется только за порнографию без согласия (порноместь, deepfake), экстремальное порно (насилие, зоо и некрофилия), а также порно с детьми и для детей (тут ответственность усилят).

За другие способы производства и распространения порнографии уголовную ответственность уберут.

"Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями. Это отдельные статьи", — заявил Железняк.

Он отметил, что законопроект уже зарегистрирован и будет рассмотрен в ближайшее время.

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