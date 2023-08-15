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В Украине собираются декриминализировать порно. Решение должны принять в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 10:37
В Украине собираются декриминализировать порно. Решение должны принять в ближайшее время - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

В Верховной Раде в ближайшее время планируют принять решение о декриминализации порнографии в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, уголовная ответственность останется только за порнографию без согласия (порноместь, deepfake), экстремальное порно (насилие, зоо и некрофилия), а также порно с детьми и для детей (тут ответственность усилят). 

За другие способы производства и распространения порнографии уголовную ответственность уберут. 

"Чтобы не было соблазна манипулировать: сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями. Это отдельные статьи", — заявил Железняк.

Он отметил, что законопроект уже зарегистрирован и будет рассмотрен в ближайшее время. 

Читайте также: Разбор | Что означает легализация порно и почему ее нет в Украине? Мнение юристов и порноактрис 

Дмитрий Гриниченко
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