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В Україні збираються декриміналізувати порно. Рішення мають ухвалити найближчим часом

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 10:37
В Україні збираються декриміналізувати порно. Рішення мають ухвалити найближчим часом - Фото
Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

У Верховній Раді найближчим часом планують ухвалити рішення про декриміналізацію порнографії в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, кримінальна відповідальність залишиться лише за порнографію без згоди (порнопомста, deepfake), екстремальне порно (насильство, зоо та некрофілія), а також порно з дітьми та для дітей (тут посилять відповідальність).

За інші способи виробництва та поширення порнографії кримінальну відповідальність приберуть.

"Щоб не було спокуси маніпулювати: сутенерство, залучення до проституції та торгівля людьми теж залишаються кримінальними злочинами. Це окремі статті", — заявив Железняк.

Він зазначив, що законопроєкт уже зареєстрований і буде розглянутий найближчим часом.

Читайте також: Розбір | Що означає легалізація порно та чому її досі немає в Україні. Думка юристів і порноакторок 

Дмитро Гриниченко
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Верховна Радаярослав железнякпорнографіялегалізація порно
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