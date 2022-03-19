В Украине созданы лагеря для военнопленных

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в интервью BBC рассказала о том, что в Украине уже созданы лагеря для военнопленных.

Еще 6 марта советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в связи с тем, что в результате боевых действий в плен попадают сотни военнослужащих российской армии, Украина будет вынуждена создавать для них полноценные лагеря.

"Конечно, у нас военнопленные должны находиться в специальных военных лагерях, и мы это отработали, у нас подписан общий приказ с Минобороны, МВД, другими смежными службами", – заявила она.

Такие лагеря уже созданы и работают, так как "этого требует Женевская конвенция".

Венедиктова сообщила, что "даже медицинская помощь им оказывается почти на том же уровне, как оказывается нашим ребятам. Поэтому я считаю, что мы себя проявляем как цивилизованная страна, которая дает отпор агрессору, но сама не становится агрессором".

Дмитрий Смирнов

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