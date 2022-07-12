В украинские порты зашли уже 16 судов за зерном – Мининфраструктуры

16 торговых судов уже прошли устьем "Быстрое" судового хода реки Дунай и будут ожидать загрузки украинским зерном. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Еще более 90 судов ждут на рейде канала "Сулина" своей очереди, чтобы зайти в украинские порты. Всего на рейде румынского канала "Сулина" находится 135 судов.

Проход устьем "Быстрое" в украинские порты "Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск" стал возможным два дня назад благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный, напомнили в министерстве.

К сожалению, пропускная способность канала "Сулина" дает возможность принимать только четыре судна при необходимости по меньшей мере восемь судов в сутки, отметили в Минреинтеграции.

Украина ведет переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии по поводу увеличения количества прохождений через Сулинский канал.

"При этих условиях и наличии пути через устье "Быстрое" мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 000 тонн" – заявил Юрий Васьков, заместитель министра инфраструктуры.

11 июля первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.