UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В украинские порты зашли уже 16 судов за зерном – Мининфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 22:52
В украинские порты зашли уже 16 судов за зерном – Мининфраструктуры - Фото
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

16 торговых судов уже прошли устьем "Быстрое" судового хода реки Дунай и будут ожидать загрузки украинским зерном. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Еще более 90 судов ждут на рейде канала "Сулина" своей очереди, чтобы зайти в украинские порты. Всего на рейде румынского канала "Сулина" находится 135 судов.

Проход устьем "Быстрое" в украинские порты "Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск" стал возможным два дня назад благодаря освобождению от российских войск острова Змеиный, напомнили в министерстве.

К сожалению, пропускная способность канала "Сулина" дает возможность принимать только четыре судна при необходимости по меньшей мере восемь судов в сутки, отметили в Минреинтеграции.

Украина ведет переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии по поводу увеличения количества прохождений через Сулинский канал.

"При этих условиях и наличии пути через устье "Быстрое" мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 000 тонн" – заявил Юрий Васьков, заместитель министра инфраструктуры.

  • 11 июля первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
зерно мининфраструктуры дунай порт экспорт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 