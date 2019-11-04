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В Украину из Канады прибудет партия снайперских винтовок

В Украину из Канады прибудет партия снайперских винтовок - Фото
Василий Боднар (Фото - скриншот из видео Радіо Свобода - Youtube)
04.11.2019, 19:11

Сейчас оформление документов на поставку снайперских винтовок находится на завершающем этапе

В ближайшее время в Украину прибудет партия канадских снайперских винтовок. Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который посетил недавно Канаду с рабочим визитом.

"Сейчас на завершающем этапе находится оформление документов на поставку снайперских винтовок. Задержка возникла не от канадской стороны, а от партнеров, которые поставляют составные части. Мы надеемся, что уже в ближайшие дни или недели это оружие будет в Украине", - сказал Боднар.

Также, по словам замминистра, стороны обсудили внедрение специального механизма консультаций на уровне министров обороны о потребностях украинской армии. Первый такой контакт должен состояться в конце ноября, сообщил Боднар.

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Василий Боднар МИД оружие канада винтовка
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