В Украину пытаются добраться очень небольшие группы боевиков из Сирии – генерал США
15.03.2022, 19:32
Из Сирии в Украину пытаются добраться небольшие группы боевиков, чтобы присоединиться к войне на стороне России. Об этом заявил генерал Фрэнк Маккензи, командующий Центральным командованием США, передает CNN.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Маккензи, группы боевиков из Сирии очень небольшие.
Также представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США ранее видели доказательства, что Россия пытается завербовать иностранных боевиков с Ближнего Востока для участия в войне в Украине на стороне армии РФ.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии