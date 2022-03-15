В Украину пытаются добраться очень небольшие группы боевиков из Сирии – генерал США

Из Сирии в Украину пытаются добраться небольшие группы боевиков, чтобы присоединиться к войне на стороне России. Об этом заявил генерал Фрэнк Маккензи, командующий Центральным командованием США, передает CNN.

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По словам Маккензи, группы боевиков из Сирии очень небольшие.

Также представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США ранее видели доказательства, что Россия пытается завербовать иностранных боевиков с Ближнего Востока для участия в войне в Украине на стороне армии РФ.

Марк Сировой

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