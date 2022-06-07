В Украину удалось вернуть уже 210 тел защитников Мариуполя
07.06.2022, 23:43
Скриншот с видео
В Украину удалось вернуть уже 210 тел погибших защитников Мариуполя. Большинство из них – защитники Азовстали. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, которое координирует сейчас обмен военнопленными и возвращение тел погибших бойцов.
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"На сегодняшний день уже удалось вернуть 210 наших военных. Большинство из них – героические защитники Азовстали", – сказано в сообщении.
В ГУР отметили, что все погибшие должны вернуться на подконтрольную Украине территорию, каждого из них проводят в последний путь с подобающими героям почестями.
Также там сообщили, что продолжается работа по возвращению домой всех пленных украинских защитников.
- 6 июня Россия начала передавать Украине тела бойцов, которые погибли на заводе Азовсталь.
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