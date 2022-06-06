Первые тела бойцов, погибших на Азовстали, передали Украине — AP

Россия начала передавать Украине тела бойцов, которые погибли на заводе "Азовсталь" во время обороны Мауриполя — их уже доставили в Киев для идентификации по ДНК. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на слова спикера полка "Азов" Анны Головко и экс-командира полка Максима Жорина.

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Сообщается, что на сегодня неизвестно, сколько тел украинских защитников может оставаться на "Азовстали". Украина и Россия провели первый обмен телами погибших бойцов 4 июня в Запорожской области, спикер полка "Азов" Анна Головко заявила, что все 160 украинских тел, переданные россиянами, были из руин "Азовстали". Бывший командир "Азова" Максим Жорин также подтвердил данную информацию.

Брат пропавшего на "Азовстали" бойца "Азова" сообщил журналистам, что как минимум два грузовика с телами из Мариуполя доставили в военный госпиталь Киева для установления личностей погибших.

17 мая Генштаб ВСУ заявил, что командирам находящихся на Азовстали подразделений был отдан приказ сохранить жизнь личного состава.

Украинская сторона назвала это операцией по спасению защитников Мариуполя, которой способствуют ООН и Международный Красный Крест, РФ считает, что украинские военнослужащие "сдались в плен".

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Дмитрий Гриниченко

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