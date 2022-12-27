В Украину вернули тела 42 погибших бойцов

Сегодня, 27 декабря, в Украину вернули тела 42 погибших воинов. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Олег Котенко.

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Как отмечается, Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать погибших защитников, отдавших свою жизнь за Украину.

"Сегодня состоялась очередная передача тел – домой вернули 42 погибших", – написал Котенко.

Как уточняется, с момента назначения уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести удалось вернуть домой тела 869 защитников.

"Ежедневно не прекращается работа по обмену тел... Процесс переговоров сложный, но уже есть ощутимые результаты. Продолжаем работать в этом направлении", – написал Котенко.

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Наталія Медведєва

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