UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украину вернули тела 42 погибших бойцов

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2022, 15:31
В Украину вернули тела 42 погибших бойцов - Фото
Фото: Faceboook Олега Котенко

Сегодня, 27 декабря, в Украину вернули тела 42 погибших воинов. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Олег Котенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших  без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать погибших защитников, отдавших свою жизнь за Украину.

"Сегодня состоялась очередная передача тел – домой вернули 42 погибших", – написал Котенко.

Как уточняется, с момента назначения уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести удалось вернуть домой тела 869 защитников.

"Ежедневно не прекращается работа по обмену тел... Процесс переговоров сложный, но уже есть ощутимые результаты. Продолжаем работать в этом направлении", – написал Котенко.

Читайте также: В ЕС заявили, что погибли "свыше 100 000" бойцов ВСУ. Данилов ранее опроверг такие цифры

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Олег Котенко война погибшие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 