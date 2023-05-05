В Украину вернули тела 80 погибших военнослужащих

Сегодня, 5 мая, прошла очередная передача тел погибших военных. Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции.

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В Украину вернули тела еще 80 защитников Украины.

Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Тела павших воинов будут переданы их семьям для достойного погребения.

В министерстве напомнили, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

13 марта 2023 года в WP появилась статья о якобы потерях украинской армии до 120 000 солдат убитыми и ранеными. Секретарь СНБО Алексей Данилов опроверг эту информацию и добавил, что соотношение потерь с россиянами составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях – 1 к 10.

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Мілана Головань

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