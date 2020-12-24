В Украину вернулся узник Кремля Александр Шумков: фото

В Украину вернулся политзаключенный Александр Шумков, которого в 2018 году в России приговорили к четырем годам колонии за участие в Правом секторе. Об этом в Telegram сообщает уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вечером 24 декабря Шумков пересек российско-украинскую границу и прибыл в автомобильный пункт пропуска "Бачевск". Там его встретили родные и представитель омбудсмена Игорь Мазур.

Денисова сообщила, что сегодня же Шумков отправится в Херсон в воинскую часть, где до задержания проходил военную службу.

Шумков, который был охранником экс-депутата Дмитрия Яроша, пропал 17 августа 2017 года в Херсоне при невыясненных обстоятельствах. Через месяц стало известно, что он находится в следственном изоляторе российского города Брянск и ему инкриминируют участие в "экстремистской организации".

4 декабря 2018 года российский суд приговорил Шумкова к четырем годам общего режима. В своем последнем слове в суде украинец сказал, что не скрывает, что принимал участие в свержении режима Януковича и в антитеррористической операции против боевиков на Донбассе.

Он несколько раз объявлял голодовку, в том числе в поддержку Олега Сенцова.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.